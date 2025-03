Angebliche Doku über Diana: Plant Netflix neuen Deal mit Prinz Harry?

Netflix–Chef über Meghan: «Sie wird unterschätzt»

Dass Netflix an einer weiteren Zusammenarbeit, wenn auch speziell mit Meghan, interessiert ist, hatte Sarandos in seinem «Variety»–Interview zumindest angedeutet. Neben ihrer Lifestyle–Serie «With Love, Meghan» hat die Herzogin ihre Lifestyle–Marke «As ever» an den Start gebracht. «Wir sind ein passiver Partner in Meghans Unternehmen, und es ist im Moment ein grosses Entdeckungsmodell im E–Commerce für uns», erklärte der Co–CEO. Über Meghan und ihren Ehemann sagte er des Weiteren: «Ich glaube, Meghans Einfluss auf die Kultur wird unterschätzt. Als wir den Trailer für die Doku–Serie ‹Harry & Meghan› veröffentlichten, wurde alles, was auf dem Bildschirm zu sehen war, tagelang in der Presse seziert.» Dazu hätten etwa Meghans Schuhe gezählt, «die auf der ganzen Welt ausverkauft waren. Die Hermès–Decke, die auf dem Stuhl hinter ihr lag, war überall auf der Welt ausverkauft. Die Menschen sind fasziniert von Meghan Markle. Sie und Harry werden zu sehr abgetan.»