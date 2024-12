Angebliche Wohnungssuche: Zieht Britney Spears wirklich nach Mexiko?

Im Gespräch bleiben?

Gegenüber der «Daily Mail» sagten Quellen nun, dass man die Posts des Popstars gar nicht so ernst nehmen könne. «Britney weiss, was sie tut», sagte ein Insider dem Blatt. Sie wolle damit dafür sorgen, dass weiter über sie gesprochen werde. «Sie ist süchtig nach Ruhm.» So hatte die Sängerin in einem weiteren Video zu ihrem Geburtstag gesagt, sie werde fünf Jahre alt und müsse «morgen in den Kindergarten».