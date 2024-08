Angebliches «Emergency Room»-Reboot mit Noah Wyle: Klage eingereicht

Noah Wyle in der Hauptrolle

Noah Wyle spielte von 1994 bis 2005 und 2009 in insgesamt 254 «Emergency Room»–Folgen die Rolle des Dr. John T. Carter. In der neuen Serie, in der es um «Helden an vorderster Front in einem modernen Krankenhaus in Pittsburgh» geht, wie es im offiziellen Drehbuch heisst, verkörpert er die Hauptrolle.