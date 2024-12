Angebliches Liebes-Aus: Zoë Kravitz gibt sich betont selbstbewusst

2021 wurden die beiden Schauspieler erstmals in Verbindung gebracht, nachdem sie gemeinsam bei einem Ausflug in New York City gesichtet wurden. Wenig später machte Tatum die Beziehung zu Kravitz offiziell, indem er ein gemeinsames Foto auf seinem Instagram–Account teilte. Im Oktober 2023 wurden erstmals Spekulationen um eine mögliche Verlobung laut, die schliesslich Kravitz' Vater Lenny (60) beim Palm Springs International Film Festival bestätigte. «So ist das Leben. Wenn deine Familie glücklich ist, wenn dein Kind glücklich ist, dann ist alles gut», freute er sich im Interview mit «Entertainment Tonight» über die Verlobung.