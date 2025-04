Zehn-Kilometer-Strecke

Angefeuert von Charlène: Fürst Albert II. radelt für den guten Zweck

Kontrastprogramm für das monegassische Fürstenpaar am Wochenende: Während Albert II. und Charlène am Samstag noch in Rom um den verstorbenen Papst Franziskus trauerten, stand nur einen Tag später ein ganz anderer Termin für sie an: ein Charity–Radrennen.