Angehörige nehmen Abschied von Catherine O'Hara

Wie die Gesundheitsbehörde von Los Angeles County bereits bestätigte, starb O‹Hara an einer Lungenembolie. Dem Totenschein zufolge, der dem US–Magazin vorliegt, war eine Krebserkrankung die zugrundeliegende Ursache. Catherine O›Hara wurde bekannt durch Filme wie «Beetlejuice» oder «Kevin – Allein zu Haus». Zuletzt stand sie an der Seite von Seth Rogen (43) für die Apple–TV+–Serie «The Studio» vor der Kamera. Sie hinterlässt ihren Ehemann und ihre Kinder.