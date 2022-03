Angela Bassett: «Black Panther 2» wird noch grösser als Teil eins

«Black Panther 2» wird noch besser als der erste Teil von 2018. Das verspricht jedenfalls Schauspielerin Angela Bassett (63) laut «The Hollywood Reporter» in einem Interview mit Ellen DeGeneres (64). Das Gespräch wird am heutigen Montag ausgestrahlt. Bassett verkörpert auch in «Black Panther: Wakanda Forever» Ramonda, die Königsmutter von Wakanda.