Angela Finger-Erben: Wie war ihre «Schwiegertochter gesucht»-Premiere?

Angela Finger–Erben (44) ist die neue Moderatorin von «Schwiegertochter gesucht». RTL (auch via RTL+) zeigt die acht neuen Folgen der Kuppelshow ab dem 10. März immer sonntags um 19:05 Uhr. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät die Moderatorin, wie ihre Vorgängerin Vera Int–Veen (56) auf ihre Nachfolge reagiert hat, welche Kandidatinnen und Kandidaten dieses Mal Kult–Potenzial haben und warum sie sich in die Mütter in der Sendung hineinfühlen kann. Zudem blickt die «Ich bin ein Star – Die Stunde danach»–Moderatorin auf das vergangene Dschungelcamp zurück und verrät, warum es «eine der besten Staffeln ever» war.