Angela Merkel wird 70: Scholz, Söder und viele mehr gratulieren

Auch mit ihrem CDU–Parteikollegen Friedrich Merz (68), heute Bundesvorsitzender der Partei, hatte Merkel nicht immer die beste Beziehung. Glückwünsche gibt es dennoch – und das sogar per «Du»: «Liebe Angela Merkel, herzliche Glückwünsche zu Deinem 70. Geburtstag!», so Merz auf Instagram zu einem Foto, auf dem sich die beiden die Hand schütteln. «Rund drei Jahrzehnte lang hast Du die Politik unseres Landes geprägt und Verantwortung übernommen: In der CDU, im Parlament und in der Regierung.»