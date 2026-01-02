Angelina Jolie besucht Grenzübergang Rafah

Der Rafah–Grenzübergang sollte im Rahmen des seit Oktober geltenden Waffenstillstands eigentlich wieder geöffnet werden, ist bislang jedoch geschlossen geblieben. In einer gemeinsamen Erklärung am Freitag forderten Ägypten und sechs weitere Länder, darunter Saudi–Arabien, die internationale Gemeinschaft auf, «Druck auf Israel als Besatzungsmacht auszuüben, um die Beschränkungen für die Einfuhr und Verteilung lebenswichtiger Güter» nach Gaza unverzüglich aufzuheben.