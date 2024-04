Angelina Jolie erhebt neue Gewaltvorwürfe gegen Brad Pitt

Kampf um alleiniges Sorgerecht

Pitt hat bislang alle Vorwürfe der körperlichen Misshandlung bestritten und wurde infolge einer FBI–Untersuchung des Vorfalls 2016 auch nicht angeklagt. Seine Rechtsvertreter wollten hinter Jolies Einlassungen stets dieselbe Strategie erkannt haben: «Jedes Mal, wenn sie nicht bekommt, was sie will, fügt sie völlig unwahre Informationen hinzu», so seine Anwälte 2022. Im ebenfalls andauernden Sorgerechtsstreit um die sechs Kinder strebt Pitt nach wie vor das alleinige Sorgerecht an. Und dies, obwohl er laut Jolies Anwälten zu einigen Kindern «seit Jahren kein stabiles Verhältnis» unterhalte. Dennoch, so die Anwälte am Donnerstag, trete ihre Mandantin dafür ein, die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder vorrangig zu berücksichtigen. Der Rechtsstreit des einst auf «Brangelina» getauften Traumpaares dürfte sich noch lange hinziehen.