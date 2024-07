Angelina Jolie: Ihr Ex Brad Pitt soll «den Streit beenden»

Komplizierter Rechtsstreit um das Château Miraval

Der Streit um das Weingut zieht sich schon seit mehreren Jahren. Angelina Jolie hatte 2021 die Anteile an ihrem Weingut in Südfrankreich angeblich an einen russischen Milliardär verkauft, woraufhin ihr Ex Klage einreichte. Der Verkauf sei ohne seine Einwilligung erfolgt und verstosse gegen die Vereinbarungen, dass er ihre Anteile aufkaufen könne, hiess es laut US–Medien.