Angelina Jolie mit Tochter Shiloh beim Måneskin-Konzert in Rom

Toller Mutter-Tochter-Ausflug von Angelina Jolie (47) und Shiloh Jolie-Pitt (16) in Rom. Wie zahlreiche Bilder belegen, besuchten die beiden am Samstagabend ein Konzert der Glamrock-Band Måneskin in der italienischen Hauptstadt. Gemeinsam lauschten sie im Publikum breit grinsend den Klängen der Eurovision-Sieger aus dem Jahr 2021 und tanzten ausgelassen in dem zum Veranstaltungsort umgebauten altehrwürdigen Circus Maximus.