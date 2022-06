Angelina Jolie: Salma Hayek wird der Star ihres nächsten Films

Hayek und Jolie freundeten sich bei gemeinsamem Film an

Oscarpreisträgerin Jolie hat in den vergangenen Jahren bereits bei vier Filmen Regie geführt - der jüngste davon, «Der weite Weg der Hoffnung» («First They Killed My Father»), wurde 2018 für den Golden Globe und den BAFTA Award nominiert. Dass nun für «Without Blood» ein Hollywood-Star für sie in die Hauptrolle schlüpft, könnte an einer gemeinsamen Vorgeschichte von Hayek und Jolie liegen.