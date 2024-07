Angelina Jolie scheint heute «glücklich und zufrieden» zu sein

Brad Pitt führt «eine ernsthafte Beziehung»

Brad Pitt macht indes in Herzensangelegenheiten Fortschritte und hat sich gerade erst mit seiner Freundin Ines de Ramon (34) beim Formel–1–Rennen in Silverstone, wo er auch für den Rennfahrer–Film «F1» dreht, händchenhaltend gezeigt. «Es ist mehr eine ernsthafte Beziehung als einfach nur Dating», berichtet eine Quelle gegenüber «People». Es soll ganz hervorragend laufen, seit sie bei ihm eingezogen sei: «Brad liebt so viele Dinge an ihr.»