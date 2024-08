Angelina Jolie überrascht in Venedig mit Verletzlichkeit

«Nun, es gibt eine Menge, das Sie wahrscheinlich wissen oder vermuten, was ich in diesem Raum nicht sagen werde», bemerkte Angelina Jolie laut «People»–Magazin auf einer Pressekonferenz am Donnerstag, 29. August, anlässlich der Filmvorführung, als sie nach ihrer persönlichen Verbindung zur verstorbenen Callas gefragt wurde. Die Opernsängerin gilt als eine der grössten Sopranistinnen aller Zeiten.