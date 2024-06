Angelina Jolie und Brad Pitts Tochter Shiloh engagiert eigenen Anwalt

Eine Quelle habe «People» verraten: «Shiloh engagierte eigenständig einen Anwalt und bezahlte selbst dafür.» Demzufolge sei die angeblich gewaltsame Vergangenheit des Schauspielers ein Grund dafür gewesen, dass sie fortan als Shiloh Jolie durchs Leben schreiten wolle und auf den Doppelnamen Jolie–Pitt verzichte. Und mehr noch: Laut dem «People»–Magazin, dem das entsprechende Gerichtdokument vorliegen soll, sei der Antrag am 27. Mai eingereicht worden – also noch am selben Tag, an dem Shiloh ihren 18. Geburtstag und damit die Volljährigkeit feierte.