Angelina Jolie und Tochter Vivienne strahlen bei Musical-Premiere

Nachdem die gemeinsamen Töchter von Angelina Jolie (48) und Brad Pitt (60) in den vergangenen Tagen mit dem Ablegen des Nachnamens ihres prominenten Vaters für Schlagzeilen gesorgt hatten, glänzten Vivienne (15) und Mutter Angelina jetzt gemeinsam auf dem roten Teppich bei einer glamourösen Musical–Premiere in Los Angeles. Das Mutter–Tochter–Duo war gekommen, um seine gute Freundin Kristen Bell (43) zu unterstützen, die in «Reefer Madness: The Musical» eine der Hauptrollen spielt.