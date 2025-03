Angelina Jolie vererbt Sohn ihre alte New Yorker Wohnung

Wenn die Kinder das Nest verlassen, ist das für Mütter schwer. Wie es sich für Angelina Jolie (49) anfühlen muss, wenn eines ihrer sechs Kinder nun in ein anderes Zuhause von Mama wechselt? Denn in die alte Wohnung der Schauspielerin, die sie in ihren Zwanzigern in New York gekauft hat, ist ihr Sohn jetzt eingezogen.