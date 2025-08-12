Angelina Jolie will L.A. verlassen und ihre Luxusvilla verkaufen

Der Grund für ihren Schritt überrascht nicht. «Angelina wollte nie dauerhaft in L.A. leben. Sie hatte wegen der Sorgerechtsvereinbarung mit Brad keine andere Wahl», erklärt die Quelle. Erst die jahrelangen Rechtsstreitigkeiten mit ihrem Ex–Mann Brad Pitt (61) zwangen sie, in der kalifornischen Metropole zu bleiben. Sobald die Zwillinge Knox und Vivienne im nächsten Jahr 18 werden, soll die Schauspielerin ihre Koffer packen wollen. «Sie hat mehrere Standorte im Ausland im Blick und wird sehr glücklich sein, wenn sie Los Angeles verlassen kann», so die Quelle weiter.