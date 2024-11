Angelina Jolie wird mit Desert Palm Achievement Award ausgezeichnet

«Maria» kommt am 27. November in ausgewählten Kinos, bevor er ab dem 11. Dezember auf Netflix zu sehen sein wird. In dem Film von Regisseur Pablo Larraín (48) folgt die Handlung der amerikanisch–griechischen Sopranistin Maria Callas in ihren letzten Tagen in Paris. Neben Jolie sind ausserdem Pierfrancesco Favino (55), Alba Rohrwacher (45) und Haluk Bilginer (70) in dem Streifen zu sehen.