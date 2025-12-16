Angelina Jolie zeigt erstmals ihre Mastektomie-Narben

Angelina Jolie (50) zeigt der Welt erstmals die Narben ihrer doppelten Mastektomie – mehr als ein Jahrzehnt nach dem Eingriff, der ihr Leben veränderte. «Ich teile diese Narben mit vielen Frauen, die ich liebe», sagt die Oscarpreisträgerin im Interview mit «TIME France». «Und es berührt mich immer, wenn ich sehe, wie andere Frauen ihre Narben zeigen», fügt sie hinzu. Sie habe sich ihnen anschliessen wollen, «da ich wusste, dass ‹TIME France› Informationen über Brustgesundheit, Prävention und Wissen über Brustkrebs verbreiten würde».