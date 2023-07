Angelina Jolies Anwälte giften gegen Brad Pitt

In dem Rechtsstreit geht es im Kern um die Anteile an einem ehemals gemeinsamen Weingut in der französischen Provence. Nach dem Kauf vor rund elf Jahren gab es laut Brad Pitt den Deal zwischen den ehemaligen Eheleuten, die Anteile nur in gegenseitigem Einverständnis zu verkaufen. Jolie veräusserte jedoch ihren Teil nach der Scheidung an einen russischen Investor - ohne Pitt um sein Einverständnis zu fragen. Gegen diesen Verkauf klagt Brad Pitt und argumentiert, dass das Weingut seine Ein und Alles sei. Jolie reichte nun jedoch eine Gegenklage ein, um Druck auf Pitt auszuüben.