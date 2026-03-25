Angelina Jolies Onkel ist tot: Trauer um Songwriter Chip Taylor

Angelina Jolies (50) Onkel Chip Taylor ist tot. Der berühmte Songwriter, der hinter dem Rockklassiker «Wild Thing» aus dem Jahr 1966 steckt – ist am Montag im Alter von 86 Jahren in einem Hospiz verstorben, wie ein Freund Taylors, der Grammy–Gewinner Billy Vera (81), mitteilte. «RIP: Chip Taylor, mein Freund und Songwriting–Mentor», schrieb Vera auf Instagram.
Chip Taylor, der 1940 in Yonkers, New York, als James Wesley Voight geboren wurde, war der Bruder des Schauspielers Jon Voight (87) und damit Onkel von Hollywoodstar Angelina Jolie sowie ihres Bruders James Haven (52). Taylor hatte abseits seiner berühmten Verwandten aber seine eigene Karriere.
Durchbruch mit «Wild Thing»
Sein grosser Durchbruch gelang ihm als Autor des Songs «Wild Thing», der 1966 durch die Band The Troggs international berühmt wurde. Die englische Gruppe landete damit auf Platz eins der «Billboard Hot 100». Nach «Wild Thing» schrieb Taylor eine Reihe weiterer Hits, darunter «Angel of the Morning», das durch die Aufnahme von Merrilee Rush berühmt wurde. Weitere Lieder von Chip Taylor wurden von Musikgrössen wie Willie Nelson, Janis Joplin, Cliff Richard oder The Hollies interpretiert.
Er arbeitete aber nicht nur hinter den Kulissen. Chip Taylor veröffentlichte auch eigene Alben und gründete im Jahr 2007 sein eigenes Independent–Label: «Train Wreck Records». 2009 brachte er darüber sein Album «Yonkers NY» heraus, das Medienberichten zufolge einen sehr persönlichen Rückblick auf seine Kindheit in Yonkers bot. Der «New York Times» sagte er damals: «Wenn man aus Yonkers kommt, ist man auf Yonkers stolz. Und es ist einem egal, ob das jemand versteht oder nicht.»
2016 wurde Chip Taylor für seine jahrzehntelange Karriere gewürdigt und in die «Songwriters Hall of Fame» aufgenommen. Er hinterlässt zwei Kinder sowie mehrere Enkelkinder. Seine Frau Joan Carole Frey, die er 1964 geheiratet hatte, war im Juni 2025 gestorben.