Angelina Jolies Onkel ist tot: Trauer um Songwriter Chip Taylor

Er arbeitete aber nicht nur hinter den Kulissen. Chip Taylor veröffentlichte auch eigene Alben und gründete im Jahr 2007 sein eigenes Independent–Label: «Train Wreck Records». 2009 brachte er darüber sein Album «Yonkers NY» heraus, das Medienberichten zufolge einen sehr persönlichen Rückblick auf seine Kindheit in Yonkers bot. Der «New York Times» sagte er damals: «Wenn man aus Yonkers kommt, ist man auf Yonkers stolz. Und es ist einem egal, ob das jemand versteht oder nicht.»