Angelina Jolies Sohn Pax zeigt sich nach Unfall mit Stirn-Narbe

Angelina Jolie: «Ich bin sehr froh, dass er gesund ist»

Angelina Jolies Sohn Pax war am 29. Juli in Los Angeles in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Er soll auf einer belebten Strasse seiner Heimatstadt ohne Helm unterwegs gewesen sein. An einer roten Ampel rammte er offenbar das Heck eines Autos, und trug eine Kopfverletzung sowie Hüftschmerzen davon. Er musste sogar mehrere Tage auf der Intensivstation verbringen.