Angelina Kirsch hat ihren «Traummann» auf Sylt geheiratet

Nach sieben gemeinsamen Jahren haben Angelina Kirsch (37) und ihr Daniel (42) nun laut «Bunte» auf Sylt geheiratet. Dabei hätte alles schon viel früher beginnen können: Vor zehn Jahren wollte eine gemeinsame Freundin die beiden bereits verkuppeln, doch der Funke sprang nicht über. Erst drei Jahre später, bei einer erneuten Begegnung, traf sie der sprichwörtliche Liebesblitz. Was folgte, war eine Beziehung, die beide laut ihrer Ringgravur als «von ganzem, tiefstem Herzen» beschreiben.