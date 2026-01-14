Angelina Kirsch: «Ich bin einfach nur unbeschreiblich glücklich»

Welche konkreten Pläne haben Sie für das kommende Jahr – privat wie beruflich?

Kirsch: Privat freue ich mich darauf, unser Traumhaus weiter gestalten zu können – 2026 ist der Aussenbereich dran. Auch meine geliebten Tiere spielen dieses Jahr eine grosse Rolle – privat wie beruflich schlägt mein Herz für Vierbeiner. Engagement für den Tierschutz ist mir ein wichtiges Anliegen, es gibt so viele Fellnasen, die ein warmes Körbchen suchen. Meine beiden Kater Shaky und Balu habe ich auch aus dem Tierschutz adoptiert und ich will die süssen Stubentiger nicht mehr missen. Besonders freue ich mich daher 2026 darauf, wieder ein Tierheim besuchen zu dürfen und mich für Tiere in Not einzusetzen. Auch im TV geht es dieses Jahr spannend weiter mit tollen Projekten. Allen voran die erste Staffel von «Promi Taste», die im Frühjahr an den Start geht.