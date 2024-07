Angelina Pannek verabschiedet sich in die Babypause

Vorfreude auf gemeinsame Zeit

Zu ihrem Post veröffentlichte die 32–Jährige ein Foto, das sie mit nacktem Oberkörper und stolzen Babybauch zeigt. Ihre Brüste verdeckt ein Blumenstrauss. «Ich freue mich darauf, diese wundervolle Zeit in vollen Zügen mit meiner Familie zu geniessen», schreibt Pannek weiter. Ihre Follower freuen sich mit ihr. «Du machst es richtig. Alles Liebe für euch» und «Viel Kraft für die Geburt und nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst», heisst es in den Kommentaren.