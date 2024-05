Angelina Pannek: Vor der dritten Geburt hat sie besonders viel Respekt

Im April feierten sie vierten Hochzeitstag

Erst vor Kurzem feierte die Panneks ihren vierten Hochzeitstag. Am 23. April 2020 hatten sich die beiden TV–Stars auf einem Schloss nördlich von Dortmund das Jawort gegeben. Zum Hochzeitstag widmeten sich die Eheleute romantische Posts. «Vor vier Jahren haben wir unsere Liebe auf ewig besiegelt und seitdem sind wir als Paar jeden Tag stärker geworden», schrieb Sebastian Pannek zu einem Hochzeitsfoto auf seinem Instagram–Account. «Danke, dass du immer an meiner Seite bist und für all die Liebe, Unterstützung und Abenteuer, die wir geteilt haben und noch teilen werden.» Auch seine Frau teilte mehrere Bilder von ihrem grossen Tag auf Instagram. «Fünf Jahre du und ich», hiess es dazu in der Bildunterschrift.