Angelina und Sebastian Pannek verraten das Babygeschlecht

Ex-«Bachelor» Sebastian Pannek (35) und seine Frau Angelina (30) erwarten ihr zweites Kind. Nun hat das Paar das Geschlecht seines Babys verraten. Auf Instagram teilten die beiden den gleichen Post, in dem es heisst: «Unsere kleine Prinzessin. Mama, Papa & dein grosser Bruder freuen sich so sehr auf dich kleiner Schatz.» Das zweite Kind wird also ein Mädchen.