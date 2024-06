Angelina und Sebastian Pannek verraten das Babygeschlecht

Angelina (32) und Sebastian Pannek (37) warten aktuell auf die Geburt ihres dritten Kindes. Die Schwangerschaft hatte das Paar in einem gemeinsamen Posting am Valentinstag bekannt gegeben. Lange kann es bis zur Geburt des dritten Nachwuchses also nicht mehr dauern. Jetzt ist auch das Geschlecht bekannt: Es wird wieder ein Junge.