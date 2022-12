Angelo Badalamenti: «Twin Peaks»-Komponist ist tot

Badalamenti starb dem Bericht zufolge am Sonntag umgeben von seiner Familie eines natürlichen Todes. Er lebte zuletzt in Lincoln Park, New Jersey. Der Musiker arbeitete während seiner langen Karriere unter anderem auch mit Stars wie Shirley Bassey, David Bowie, Paul McCartney, Marianne Faithfull, Liza Minnelli, den Pet Shop Boys oder LL Cool J zusammen.