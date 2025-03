Angelo Kelly meldet sich zurück - mit neuer Frisur und neuer Tour

Angelo Kelly (43) hat nach einer längeren Pause von der Öffentlichkeit eine neue Tour angekündigt. Zu der unter anderem in einem Instagram–Post verkündeten musikalischen Rückkehr sagt das Mitglied der Kelly Family in einem Statement: «Ich habe diese Kreativpause sehr genossen und dazu genutzt, um neue Songs zu schreiben.» Nun baue sich immer mehr das Verlangen auf, diese neue Musik mit seiner Band live einem Publikum zu präsentieren. «Und so freue ich mich riesig, dass es 2026 dann endlich so weit sein wird», sagt der Musiker, der sich von seiner langen Mähne verabschiedet hat und jetzt kurze Haare in einem dunkleren Ton trägt.