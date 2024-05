Angelo Kelly: Rührender Post nach «Let's Dance»-Sieg von Sohn Gabriel

Angelo Kelly (42) platzt vor Stolz auf seinen Sohn Gabriel Kelly (22). Der Musiker hat am 24. Mai die 17. Staffel von «Let's Dance» mit der Höchstpunktzahl gewonnen. «Gabriel, du hast in den letzten Monaten immer 100 Prozent gegeben und bist dabei du selbst geblieben! Wir sind so stolz auf dich», würdigte sein Vater diesen Erfolg in einem Beitrag auf Instagram.