Angeschossene Frau von Weezer-Bassist wieder auf freiem Fuss

Jillian Shriner ist nicht nur als Frau des Bassisten von Weezer bekannt. Sie veröffentlichte zwei Bestseller. In «Some Girls: My Life in a Harem» (2010) berichtete sie von ihren Erlebnissen als «Gast» bei Jefri Bolkiah (70). Der Prinz von Brunei soll Frauen in einer Art Harem gehalten haben. Ausserdem geht es in dem Buch um Shriners Vergangenheit als Sexarbeiterin.