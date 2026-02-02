Angestarrt wie ein «Monster»: Monica Lierhaus über ihr Martyrium

«Wie eine lebende Leiche»

Doch Lierhaus kämpfte sich zurück. Als sie nach vier Monaten erwachte, musste sie allerdings feststellen, dass nichts mehr war wie zuvor. «Ich konnte gar nichts, ich war wie eine lebende Leiche», beschreibt die heute 55–Jährige ihren damaligen Zustand gegenüber Fussballer und Moderator Robin Gosens (31). «Man fühlt sich erst mal gefangen in einem Körper, der nicht mehr funktioniert.»