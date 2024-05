Angriff auf «Beverly Hills»-Star Ian Ziering: Zwei Personen verhaftet

Rund fünf Monate nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung auf offener Strasse, bei der «Beverly Hills, 90210»–Star Ian Ziering (60) involviert war, ist es laut «CBS News» und weiteren US–Medien zu zwei Verhaftungen gekommen. Am vergangenen Dienstag (21. Mai) seien ein 20–jähriger Mann und eine 40–jährige Frau, jeweils wohnhaft im Bundesstaat Kalifornien, per Haftbefehl in Gewahrsam genommen worden. Als Kaution wurden demnach 50.000 beziehungsweise 30.000 Dollar festgelegt.