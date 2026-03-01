Angriff auf Iran: Deutsche TV-Sender ändern am Sonntag ihr Programm

«Brennpunkt» im Ersten

Das Erste zeigt um 20:15 Uhr den 15–minütigen «Brennpunkt: Iran – Krieg im Nahen Osten» des BR. Moderator ist Christian Nitsche (54). Laut Ankündigung geht es nach dem Tod von Ayatollah Ali Chamenei und weiteren Führungspersonen um die Frage: Steht das iranische Regime jetzt vor dem Aus? Viele Iranerinnen und Iraner im Land und in der Diaspora hoffen auf einen Regimewechsel, während Fachleute vor überzogenen Erwartungen warnen. Gleichzeitig eskaliert die militärische Lage in der Region: Iranische Angriffe richten sich weiter gegen Israel und mehrere arabische Staaten, während die USA und Israel ihrerseits Ziele im Iran ins Visier nehmen. Der Luft– und Reiseverkehr im Nahen Osten ist massiv eingeschränkt, teils komplett ausgesetzt – auch deutsche Urlauberinnen und Urlauber sitzen in beliebten Ferienregionen fest.