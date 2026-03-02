Angriff auf Iran: Deutsche TV-Sender ändern am Sonntag ihr Programm

Nach dem Angriff Israels und der Vereinigten Staaten auf Iran sowie dem Tod von Ajatollah Ali Chamenei haben deutsche TV–Sender auch für Sonntag, den 1. März, Sondersendungen angekündigt. Dadurch kommt es zu einigen Programmänderungen.
«Brennpunkt» im Ersten
Das Erste zeigt um 20:15 Uhr den 15–minütigen «Brennpunkt: Iran – Krieg im Nahen Osten» des BR. Moderator ist Christian Nitsche (54). Laut Ankündigung geht es nach dem Tod von Ayatollah Ali Chamenei und weiteren Führungspersonen um die Frage: Steht das iranische Regime jetzt vor dem Aus? Viele Iranerinnen und Iraner im Land und in der Diaspora hoffen auf einen Regimewechsel, während Fachleute vor überzogenen Erwartungen warnen. Gleichzeitig eskaliert die militärische Lage in der Region: Iranische Angriffe richten sich weiter gegen Israel und mehrere arabische Staaten, während die USA und Israel ihrerseits Ziele im Iran ins Visier nehmen. Der Luft– und Reiseverkehr im Nahen Osten ist massiv eingeschränkt, teils komplett ausgesetzt – auch deutsche Urlauberinnen und Urlauber sitzen in beliebten Ferienregionen fest.
Durch die Sondersendung verschiebt sich das nachfolgende Programm «Tatort: Sashimi Spezial». Ulrike Folkerts (64) ermittelt daher erst ab 20:30 Uhr und nicht wie zuvor angekündigt um 20:15 Uhr als Kommissarin Lena Odenthal.
Auch «RTL Aktuell» und «ZDF spezial» zum Nahost–Krieg
Auch das ZDF reagiert auf die aktuellen Entwicklungen. Ab 19:15 Uhr wird ein «ZDF spezial» mit einer Länge von 25 Minuten ausgestrahlt. Shakuntala Banerjee (53) moderiert «ZDF spezial: Krieg in Nahost – Wie weiter in Iran?».
RTL sendet ab 20:15 Uhr «RTL Aktuell Spezial: Krieg gegen die Mullahs – Hoffnung für den Nahen Osten?» Der ursprünglich für 20:15 Uhr angekündigte Superhelden–Film «Aquaman: Lost Kingdom» beginnt daher erst gegen 20:30 Uhr. Auch die nachfolgenden Sendungen verschieben sich am Abend entsprechend.