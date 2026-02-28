Angriff auf Iran: TV-Sender ändern ihr Programm

«Brennpunkt» im Ersten

Das Erste zeigt um 20:15 Uhr den 15–minütigen «Brennpunkt: Krieg in Nahost» des BR. Moderator ist Christian Nitsche (54). Laut Ankündigung sollen nach den Militärschlägen auf Iran folgende Fragen in der Sendung mit Experten diskutiert werden: Wie entwickelt sich die Lage weiter? Droht eine grössere militärische Eskalation bis hin zu einem regionalen Krieg? Ist ein Machtwechsel in Iran realistisch? Und welche Position bezieht Deutschland angesichts der aktuellen Ereignisse?