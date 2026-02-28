Angriff auf Iran: TV-Sender ändern ihr Programm

Nach dem Angriff Israels und der Vereinigten Staaten auf Iran haben TV–Sender für Samstag, den 28. Februar, Sondersendungen angekündigt. Dadurch kommt es zu einigen Programmänderungen.
«Brennpunkt» im Ersten
Das Erste zeigt um 20:15 Uhr den 15–minütigen «Brennpunkt: Krieg in Nahost» des BR. Moderator ist Christian Nitsche (54). Laut Ankündigung sollen nach den Militärschlägen auf Iran folgende Fragen in der Sendung mit Experten diskutiert werden: Wie entwickelt sich die Lage weiter? Droht eine grössere militärische Eskalation bis hin zu einem regionalen Krieg? Ist ein Machtwechsel in Iran realistisch? Und welche Position bezieht Deutschland angesichts der aktuellen Ereignisse?
Durch die Sondersendung verschiebt sich das nachfolgende Programm «Eurovision Song Contest 2026 – Das Deutsche Finale». Der nationale ESC–Vorentscheid beginnt daher um 20:30 Uhr und nicht wie zuvor angekündigt um 20:15 Uhr.
Verlängertes «RTL Aktuell» und «ZDF spezial» zum Nahost–Krieg
Auch das ZDF reagiert auf die aktuellen Entwicklungen. Ab 19:25 Uhr wird ein «ZDF spezial» mit einer Länge von 50 Minuten ausgestrahlt. Shakuntala Banerjee (53) moderiert «ZDF spezial – Angriffe auf Iran». Die eigentlich angekündigte Ausstrahlung von «Die Bergretter» entfällt daher auf diesem Sendeplatz. Ab 20:15 Uhr läuft, wie zuvor angekündigt, «Der Garmisch–Krimi – Wolfsmord».
Auch RTL verlängert indes die Hauptausgabe von «RTL aktuell» um 18:45 Uhr um zehn Minuten. Die Nachrichtensendung endet damit um 19:15 Uhr.