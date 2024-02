Angst vor dem Loslassen: Wie wir lernen, offen für Neues zu sein

Es geht also nicht um Schuld, sondern um Lösungen, wie die Schwierigkeiten, die zum Ende der Beziehung führten, erkannt und in der Zukunft anders reguliert werden können. Hierbei spielen insbesondere die eigenen Erwartungen und Ansprüche an eine Partnerschaft eine Rolle. Wenn sie bewusst sind und mitgeteilt werden, kann die andere Person sich danach richten. Die Partnerschaft gewinnt an Qualität und Frustrationen über unerfüllte Wünsche und Bedürfnisse werden reduziert. Das funktioniert übrigens auch in bestehenden Beziehungen...