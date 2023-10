Angst vor dem Telefonieren: Was dahintersteckt und was helfen kann

Vielleicht steckt eine Sozialphobie dahinter

Psychologen beobachten dieses Phänomen schon eine Weile und versuchen es einzuordnen. Dabei sind einige der Meinung, dass die Telefonphobie ein Resultat einer Sozialphobie sein kann. «Sozialphobiker fürchten sich in erster Linie vor dem sozialen Kontakt und dessen negativen Folgen. Die Angst besteht davor, mit jemandem sprechen zu müssen. Das ist gekoppelt an Befürchtungen, also Gedanken, die ich mir über eine Situation mache und was darin passieren könnte», sagt beispielsweise Dr. Nadine Wolf, Oberärztin an der Klinik für Allgemeinpsychiatrie am Universitätsklinikum Heidelberg, im Gespräch mit «National Geographic».