Angst vorm Urologen? Warum Männer regelmässig zum Check-up sollten

Der Gang zum Urologen ist für viele Männer eine Herausforderung, bei der sie ihre übliche Tapferkeit zu verlieren scheinen. In einer zuletzt viel zitierten Studie von Plan International gab rund die Hälfte der befragten Männer zwischen 18 und 35 Jahren an, gesundheitliche Probleme zu ignorieren. Und auch in Sachen Vorsorge hinkt ein Grossteil der Männer hinterher. Dabei können vernachlässigte Check-ups schwerwiegende Folgen haben - besonders im Bereich der Urologie. Was beim Urologenbesuch auf einen zukommt, wie oft man sich untersuchen lassen sollte und welche Fragen er in seiner Praxis besonders oft hört, verrät Urologe und Autor Dr. Christoph Pies («Keine Angst vorm Urologen», Kosmos Verlag) im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.