Anita Pointer von den Pointer Sisters mit 74 Jahren gestorben

Geboren wurde Anita Pointer im Januar 1948 als viertes von sechs Kindern des Predigers Elton Pointer und dessen Frau Sarah. Schon als Kind habe sie in der Kirche ihres Vaters mit ihren Geschwistern gesungen. Die Pointer Sisters wurden mit mehreren Grammys ausgezeichnet, darunter für die Songs «Automatic» und «Jump (For My Love)». 1994 wurden sie mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt.