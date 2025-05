Anita vs Christin: «Kampf der Realitystars» wird zu Krawall-Duell

Und die vier dazwischen bilden das Team «Who Cares»: Can, Giuliana, Pinar und Steffen. Die weder besonders beliebten noch verhassten Kandidaten funktionieren als Gruppe am besten. Sie bewältigen am schnellsten einen Hindernisparcours und sind safe. Alle vier? Ja. Während in dieser Situation bei «Kampf der Realitystars» meist Psychospielchen folgen und die Gruppe einen aus ihrer Mitte wählen muss, ist Team «Who Cares» tatsächlich geschlossen in der nächsten Runde.