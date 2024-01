Anja Förster: «Der Misserfolg und das Scheitern bringen uns weiter»

Deutschland hat den Ruf, keine Kultur des Scheiterns zu haben. Was bedeutet das für den einzelnen und die Gesellschaft?

Förster: Erfolg bestätigt, aber der Misserfolg und das Scheitern bringen uns weiter. Warum? Weil der gescheiterte Versuch eine Lektion enthält. Weil Irrtümer und gescheiterte Experimente die natürlichen Wegmarken auf der Suche nach neuen Lösungen sind. Das lässt sich in den USA anschaulich besichtigen: Es ist kein Fehler zu scheitern, aber es ist ein Fehler, es nicht wieder zu versuchen. In dieser Mentalität liegt sicherlich einer der Gründe, warum das Silicon Valley in den USA und nicht in Deutschland liegt. Hierzulande wird von vielen Sicherheit und Planbarkeit über alles geschätzt und das Risiko gescheut. Aber der Wunsch, sich in die Zukunft zu bewegen, mutig zu experimentieren – und das mit Geling–Garantie und ohne Risiko – ist ebenso paradox wie der Wunsch, in den Himmel zu kommen, ohne vorher sterben zu müssen. Meine Überzeugung: In gewissem Sinne sind fehlgeschlagene Experimente sogar Bausteine des Erfolgs und der Weiterentwicklung – individuell und kollektiv. Es muss sich etwas ändern in diesem Land – dringend!