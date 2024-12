Anke Engelke gibt sich im Ausland als Lehrerin aus

Auslandsreisen seien für sie Urlaub von der eigenen Popularität, so Engelke weiter. Ihre Berühmtheit in Deutschland ist offenbar nicht immer angenehm für sie. «Die Menschen sind toll zu mir. Ich bin dankbar. Aber ich bin nicht gern prominent», sagte Engelke. «Schon Blicke sind ja manchmal zu viel. Blicke machen was mit einem», erzählte sie weiter.