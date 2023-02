Anke Engelke und Bastian Pastewka drehen Amazon-Prime-Video-Serie

Gemeinsame Auftritte

Anke Engelke und Bastian Pastewka drehten bereits mehrmals gemeinsam. Sie waren Mitglieder der «Wochenshow», bildeten das Comedy-Bühnen-Duo Wolfgang & Anneliese und Engelke hatte Gastauftritte in der Serie «Pastewka». Zuletzt waren die beiden 2021 in der zweiten Staffel des Prime-Video-Comedy-Formats «LOL: Last One Laughing» zu sehen. Engelke belegte in der Sendung, in der Comedians versuchen, sich zum Lachen zu bringen, den vierten Platz, Pastewka den zweiten.