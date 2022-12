Anke Engelke und Matthias Brandt mögen keine Silvesterpartys

Ihr Co-Star Brandt sieht Silvester-Feierlichkeiten ähnlich: «Ritualisiertes Feiern ist mir eher fremd. Wahrscheinlich gehe ich an Silvester um zehn Uhr abends ins Bett. Das ist so ziemlich der einzige Tag im Jahr, an dem ich das tue». Besonders dem «Bilanzieren nach Datum» könne der unter anderem aus der Historien-Serie «Babylon Berlin» bekannte TV-Star nichts abgewinnen. Brandt zufolge würden die Menschen an Silvester denken, «dieses kalendarische Ereignis müsste sie zu einer Lebenskonsequenz führen». Auch seien an Silvester «die Leute oft so ausser sich».