Ankerkraut-Gründer: «Ein fester Stuhl im Löwen-Rudel wäre ein Traum»

Ihr Auftritt bei «Die Höhle der Löwen» ist jetzt zehn Jahre her. Wie blicken Sie heute auf Ihren Pitch zurück?

Anne Lemcke: Der Tag unseres Pitches bei «Die Höhle der Löwen» gehört bis heute zu den aufregendsten Momenten unseres Lebens. Wir erinnern uns sehr gern daran zurück. Natürlich waren wir wahnsinnig nervös – aber sobald wir vor den Löwen standen und die ersten Sätze gesprochen hatten, fiel die Anspannung von uns ab. Ab da konnten wir den Moment sogar geniessen. Als wir schliesslich den Deal mit Frank Thelen gemacht haben, hat sich die gesamte Anspannung der Wochen zuvor gelöst – wir waren einfach nur glücklich.